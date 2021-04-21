Kamerun milli takımından sağ ön adalesinden sakatlanarak dönen Vincent Aboubakar, tedavi süreci sebebiyle Kara Kartal’ın 4 lig maçını kaçırmıştı. Yaklaşık 3 haftalık program sonrasında sağlığına kavuşan tecrübeli forvet, dün akşam Sivasspor deplasmanına ilk 11’de çıktı. Oyunun ilk bölümünde etkili olmakta güçlük yaşayan Aboubakar, bir ikili mücadele sonrasında aynı bölgeden sakatlık yaşadı. Kendisini bir süre deneyen 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarının bitimine doğru yedek kulübesine doğru dönüp oyundan çıkmak istediğini belirtti. Yıldız isim, ikinci yarı öncesi oyundan alındı. Aboubakar, mücadelenin 2. bölümünü tribünden takip etti. İlk belirlemelere göre deneyimli ismin ortalama 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı öğrenildi.

‘Bu zorluklara yenilmeyeceğiz’

Mücadelenin 0-0 sona ermesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aboubakar, üzgün bir görüntü sergiledi. Başarılı futbolcu, “Sakatlanıp oyundan çıktım. MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Bu maçta Larin’i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım