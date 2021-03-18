Siyah-Beyazlılar’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, önceki gün yaşadığı sakatlık sebebiyle taraftarını korkutmuştu. Başakşehir karşısında jeneriklik bir gole imza atan 29 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonunda girdiği bir ikili mücadele sonrasında acı içinde yerde kalmıştı. Sağ dizinin arkasına darbe alan tecrübeli futbolcu, dizinden daha önce yaşadığı sakatlıklar sebebiyle tedbir amacıyla kenara alınmıştı. Mücadelenin 3-2’lik Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanmasının ardından büyük sevinç yaşayan yıldız futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasında çılgınlar gibi sevinmişti. Maçın ardından kulübün sağlık personeli tarafından yıldız isme yapılan kontrollerde bir probleminin bulunmadığı bildirildi. Bu gelişme sonrasında MR’a bile girmeyen Aboubakar, dün takım arkadaşları gibi günü izinli geçirdi.

Kadıköy’de şov yapmıştı

Başarılı futbolcunun, bugün öğle saatlerinde yapılacak Fenerbahçe derbisi hazırlıklarında takıma katılması bekleniyor. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Aboubakar’ın, pazar günkü mücadeleye de ilk 11’de başlaması planlanıyor. Süper Lig’in ilk maçında Kadıköy’de oynanan derbide 2 gol atıp takımının sahadan 4-3’lük zaferle ayrılmasına yardımcı olan başarılı futbolcu, pazar günü de şovuna devam etmeyi amaçlıyor.