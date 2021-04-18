Beşiktaş’a Aboubakar müjdesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ankaragücü maçında oynayan futbolcular sahada yenileme çalışması yaparak idmanı noktaladı. Diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmaları sonrası dar alan idmanları yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Dünkü idmanda Vincent Aboubakar’ın takımla birlikte çalışması, hem futbolcuları hem de teknik ekibi sevindirdi.

Takımın en skorer isimlerinden

Kamerun Milli Takımı’nda adale sakatlığı yaşaması sebebiyle Kara Kartal’ın; Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar, yaklaşık 1 haftalık bireysel hazırlık programını tamamlaması ve ağrılarının yoğun tedaviyle geçmesi sonrası takıma katıldı. 28 yaşındaki futbolcu, salı günü Sivasspor’la oynanacak mücadeleye kadar idman eksiğini tamamlayıp ardından ilk 11’deki yerine geri dönmeyi planlıyor. Aboubakar, 28 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımın en golcü isimleri arasında yer almıştı.

Vincent Aboubakar, dünkü idmanın başından sonuna kadar takımla çalıştı.

Antrenmanın şut çalışması bölümünde klasını konuşturan Aboubakar, Sivasspor maçıyla ilk 11’deki yerine dönmeyi planlıyor.

Kamerunlu futbolcu, çalışma sırasında sık sık takım arkadaşlarıyla ikili mücadelelere girdi.