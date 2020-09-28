Bu sezon oynadığı 5 resmi maçtan sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

Bir süre önce kadro dışı kalan Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin'in yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah Beyazlılar'ın 4-1 mağlup olduğu Konyaspor maçı öncesi Lens ve Umut Nayir'i artık takımda düşünmediklerini açıkladı.

Hatayspor Mirin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Umut Nayir için Beşiktaş'a teklifte bulunsa da anlaşma sağlamadı.

Nazım Sangare'nin takımdan ayrılmasının arsından Douglas'ı kadrosuna katmak isteyen Antalyaspor, harcama limiti yeterli olmadığı için transferi gerçekleştiremedi.

Yıllık 1 milyon 950 bin Euro ücret alan Lens için Hollanda'dan teklif gelse de, yüksek maaşı nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş Mirin'e 1 milyon 275 bin Euro, Douglas'a 1 milyon Euro, Umut'a ise 250 bin Euro yıllık ücret ödüyor.

Futbolcuların takımda kalması halinde Siyah Beyazlılar forma giymeyen 4 oyuncu için 5 milyon Euro'yu bulan maaşlarını karşılaşmak zorunda kalacak.

Kaynak: Ntv Spor