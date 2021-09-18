Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş , 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Siyah Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü kaydeden Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Şampiyonlar Ligi dönüşü zor bir maç oynadıklarını belirten ve sakat oyuncuların çokluğuna vurgu yapan Ghezzal, ''Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz.'' dedi.

Alınan her 3 puanın önemine değinen 29 yaşındaki oyuncu, ''2-0'dan dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuzdu. Benim golüm çok önemliydi. Her gol güzeldir ama galibiyeti getirdiğim için mutluyum.'' diye konuştu.







