Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup eden, Süper Lig 'de de Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş , Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar'da transfer için çalışmalar da başladı, Kartal'ın hedefinde İngiltere'den Nijeryalı orta saha oyuncusu var.









Atiba kararını verdi

Kanada formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Atiba Hutchinson, 39 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Önceki gün ilk 11'de başladığı Gaziantep maçında ikinci yarı öncesinde oyundan alınan Atiba, kararını verdi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakıp Şenol Güneş'in teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor.

Tayfur Bingöl hazırda bekliyor

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli ismi Tayfur Bingöl, Antalya kampı sonrasında forma rekabetinde Valentin Rosier’in gerisine düşmüştü. Fransız sağ bekin Gaziantep FK karşısında ortaya joyduğu futbolun beklentilerin altında kalması sonrasında Tayfur’a şans doğdu. Gaziantep mücadelesini başladığı gibi kulübede tamamlayan Tayfur, Adana Demirspor maçında görev almak istiyor.









Hakem Ali Şansalan

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Kısalı ve Kamil Çetin yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak. Mücadeleyi beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak.

Beşiktaş ligde 6 galibiyet 5 beraberlik ve aldığı 3 yenilgi ile 23 puan topladı ve yedinci sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlik ve tek mağlubiyetle 27 puan elde etti ve dördüncü sırada yer buldu kendine.

Öte yandan, siyah-beyazlı takım ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'ta hedef Fisayo Dele-Bashiru

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kara Kartal, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği iddia edildi.

Antalyaspor'un da listesinde Fisayo Dele-Bashiru

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın dışında Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi.

Nigel Pearson: "Bu konuyla hiç ilgilenmedim"

Bristol City Teknik Direktörü Nigel Pearson, Fisayo Dele-Bashiru iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pearson, "Bu konuyla hiç ilgilenmedim. Bu haberlerin nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de oyuncunun menajeri yaptırıyordur" dedi.

Nijeryalı oyuncunun bu sezonki performansı

Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti. (Ajansspor)





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