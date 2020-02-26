Beşiktaş'a 3 isimden güzel haber
Beşiktaş’ın önceki günkü idmanında; Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N’Koudou ve Dorukhan Toköz yer almamıştı. Dünkü idmanda Dorukhan hariç diğer futbolcuların çalışmada yer alması teknik direktör Sergen Yalçın’ı sevindindi.
Beşiktaş’ın önceki günkü idmanında; sol arka adalesinde gerilme olan Caner Erkin, sağ boyun adalesinde gerilme bulunan Kevin-Prince Boateng ile sol alt adalesinde gerilme ve sertleşme yaşanan Georges-Kevin N’Koudou ve Dorukhan Toköz yer almamıştı.
Dünkü idmanda Dorukhan hariç diğer futbolcuların çalışmada yer alması teknik direktör Sergen Yalçın’ı sevindindi. Bu 3 ismin de cuma günkü Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.