Beşiktaş’ın önceki günkü idmanında; sol arka adalesinde gerilme olan Caner Erkin, sağ boyun adalesinde gerilme bulunan Kevin-Prince Boateng ile sol alt adalesinde gerilme ve sertleşme yaşanan Georges-Kevin N’Koudou ve Dorukhan Toköz yer almamıştı.

Dünkü idmanda Dorukhan hariç diğer futbolcuların çalışmada yer alması teknik direktör Sergen Yalçın’ı sevindindi. Bu 3 ismin de cuma günkü Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.