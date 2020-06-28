Konyaspor’la yapılan karşılaşma öncesinde 2 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Siyah-Beyazlılar’da pandemi sürecinde bu hastalığa yakalanan isim sayısı toplamda 16’ya yükseldi. Bu gelişmenin ardından sağlık ekibinin, dünkü izin öncesinde oyuncularla tek tek görüşüp Kovid-19 konusunda yıldızlardan daha dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.