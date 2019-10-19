Beşiktaş’a 16 milyonluk gelir

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, görevi bırakmadan önce Fulya AVM’yi tamamladı. 55 bin metrekare üzerine 1 buçuk yılda tamamlanan Fulya AVM’de 55 dükkan bulunuyor. Yapımı 23 Milyon TL’yi bulan, şu anda yüzde 60’ı dolu olan AVM’den Siyah-Beyazlı yönetim Fulya Projesi kira gelirlerine ek olarak 14 milyon 500 bin TL geliri kasasına koydu. AVM’nin yapımını bizzat takip eden Beşiktaş yönetimi genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, “Yeni AVM’yi Beşiktaş halkı için bir yaşam merkezi olarak tasarladık. 1 buçuk yıllık süre içinde birçok iş yerinin kirasını peşin alarak yapımını tamamladık. Yıl sonuna kadar yüzde 100’ü dolacak olan Fulya AVM’den yıllık 16 Milyon TL gelir elde edeceğiz” dedi.

Ürkmezgil, Yazı İşleri Müdürümüz Tolga Umay’a tesisi gezdirdi.

Takımla bir araya geldi

Ahmet Ürkmezgil’in, bu akşamki Ankaragücü karşılaşması öncesinde takımla bir araya gelip oyunculara moral verdiği bildirildi. Ürkmezgil’in, “Bizi ve başkanı düşünmeyin ve bir kenara bırakın, kendiniz için hoca için oynayın, Beşiktaş için oynayın” dediği öğrenildi.