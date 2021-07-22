Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 10 isimlik transfer listesi
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 10 kişilik bir liste üzerinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.
22 Temmuz 2021, Perşembe 12:37
Beşiktaş Yönetimi, sezonun başlamasına sayılı günler kalırken transferde gaza bastı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda teknik ekibin istediği isimler üzerinde yoğun çaba sarfediyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın listesinde toplamda 10 oyuncunun olduğu öğrenilirken, en doğru ismin, en iyi maliyetle takıma kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.
YORUM YAZ