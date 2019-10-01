Beşiktaş-Wolverhampton maçının hakemi Harald Lechner
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nun ikinci haftasında İngiltere’nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lechner yönetecek.
01 Ekim 2019, Salı 06:01
UEFA’nın açıklamasına göre Perşembe günü Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayacak müsabakada Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.
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