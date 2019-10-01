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Spor Haberleri Beşiktaş Beşiktaş-Wolverhampton maçının hakemi Harald Lechner

Beşiktaş-Wolverhampton maçının hakemi Harald Lechner

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nun ikinci haftasında İngiltere’nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lechner yönetecek.

01 Ekim 2019, Salı 06:01
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Beşiktaş-Wolverhampton maçının hakemi Harald Lechner

UEFA’nın açıklamasına göre Perşembe günü Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayacak müsabakada Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

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