Beşiktaş-Wolverhampton maçının hakemi Harald Lechner

UEFA’nın açıklamasına göre Perşembe günü Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayacak müsabakada Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.