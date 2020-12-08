Süper Lig’de 10. haftayı 3-0’lık Kasımpaşa zaferiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’a teknik ekipten 2 gün izin verilmişti. Hafta sonunu dinlenerek geçiren yıldızlar, çalışmalarına dün yaptıkları antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan idmanda pazar günü lider Alanyaspor’la oynanacak karşılaşmanın ilk taktik provası yapıldı. Güne ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, ardından pas idmanları gerçekleştirdi. Kara Kartal’da çalışmanın ikinci bölümünde çift kalede taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut idmanıyla tamamlandı. Futbolcuların çalışma sırasında oldukça neşeli tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Oyuncularını hem kondisyon hem de motivasyon olarak en üst seviyede tutmak için elinden geleni yapan Yalçın, yoğun bir programla hafta sonunu bekliyor.