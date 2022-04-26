Beşiktaş yönetimine tepki!

Spor Toto Süper Lig ’de 34. hafta mücadelesinde dün akşam Kasımpaşa’yı ağırlayan Beşiktaş ’ı, Vodafone Park’ta taraftarları yalnız bırakmadı. 42 bin kişilik stadyumun yaklaşık 30 binlik bölümünü dolduran futbolseverler, takımlarına desteğe maç öncesinde başladı. Kara Kartal’dan futbolcular ısınmaya çıktıkları andan itibaren oyuncuları tek tek tribüne çağırıp onore eden taraftarlar, maçın başlaması sonrasında coşkuyu artırdı. Yaptıkları tezahüratlarla takımlarının arkasında itici güç olan Siyah-Beyazlılar, ilk yarıda peş peşe gelen Kasımpaşa golleri sonrasında üzüntüye boğuldu. Bu duruma rağmen ikinci yarıda da tam desteği sürdüren Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarının karşılaşmayı çeviremeyip Dolmabahçe’de 3-0’lık skorla 3 puanı Kasımpaşa’ya kaptırması sonrasında stattan üzgün ayrıldılar.

Yönetime tepki gösterildi

Skorun 3-0 olması sonrasında bazı taraftarların yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunup istifa çağrısı yapması dikkat çekti. Ancak bu duruma rağmen 90 dakika sonunda oyuncular ve Valerien Ismael’i tribüne çağıran taraftarlar, takımlarını, ‘En büyük sen değil misin, aldırma Kartal aldırma’ tezahüratı ve alkışlarla uğurladı. Bazı futbolcuların, negatif sonuç ve taraftarın desteği sebebiyle göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.