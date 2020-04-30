Süper Lig'in 12 Haziran haftasında yeniden başlaması beklenirken, takımlar da programlarını netleştirmeye çalışıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, 18 Mayıs'ı toplanma tarihi olarak belirlerken, yurt dışında bulunan yabancı futbolcuların en geç 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul'da olmasını istedi.

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Ayrıcalık tanınmadı

Yurt dışında bulunan Ruiz, Lens, Ljajiç, Boateng ve N'Koudou dönüşte zorunlu olarak öğrenci yurtlarında 14 günlük karantinaya alınacaklar. Ancak bu 5 oyuncunun da yurtta kalmak istemedikleri öğrenildi. Yönetim, Sağlık Bakanlığı ve TFF'ye başvurarak bu oyuncuların yurt yerine Milli Takımlar Riva Kamp Tesisleri’nde kalmasını talep edecek. Ancak şu ana kadar diğer takımların yabancı yıldızları için böyle bir ayrıcalık tanınmadı. Bu nedenle yönetimin her ihtimale karşılık, oyuncularının kalacakları yurtlara ihtiyaçları olacak her şeyi göndermeye hazır olduğu öğrenildi.



