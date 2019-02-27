Beşiktaş için Fenerbahçe derbisi tam bir yıkım haline geldi. 3-0 üstünlükten 12 dakikada skorun 3-3'e gelişi; yönetim, futbolcu ve taraftarlarda öfke yarattı. Eleştiri oklarının hedefinde teknik patron Şenol Güneş var. A Milli Takım'ı devralması beklenen tecrübeli hocanın kendini Beşiktaş'a vermediği yönündeki görüşler yönetim kurulu içindeki isimlere de sirayet etti.

Kurmayları, Başkan Fikret Orman'a "Şenol Güneş, bu haliyle katkı veremez. Daha geç olmadan değişime gidilmeli. Sezonu Guti ile bitirelim. Bundan kötüsü olmaz" görüşünü dile getiriyor. Orman dışında, yönetim içinde Güneş'i isteyen ismin kalmadığı sürülüyor. 22 ve 25 Mart'taki milli maçlara kalan sürenin azalmasıyla durumun daha da kötü olacağı konuşuluyor. Ay-Yıldızlılar, 11 Şubat'ta Lucescu'nun ayrılmasından bu yana hocasız durumda.

Kaynak: Sözcü