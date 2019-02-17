Beşiktaş yönetiminden derbiye özel prim

Primi kaldırmasına rağmen bazı derbilerde bu kuralını bozan Beşiktaş Yönetimi’nin, Fenerbahçe derbisi için özel bir prim düşündüğü belirtildi. Üst üste galibiyetlerin gelmesi ve aynı zamanda ligin ikinci yarısında müthiş bir deplasman performansı sergilenmesi nedeniyle, yönetimin paket bir prim hazırlığı içine girdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı idarecilerin derbiden galibiyet alınması durumunda yapacağı ilk toplantıda vereceği prim miktarını belirleyeceği ortaya çıktı. Yönetimin, böyle bir jestle yakalanan olumlu havayı daha da üst seviyeye çıkarmaya çalışacağı bildirildi.

(Milliyet)