Antalya kampında Abdullah Avcı ile bir araya gelmesi beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, gerekirse mevcut kadroyla ikinci yarıya da devam edilebileceğini söyleyeceği öğrenildi. Yaz dönemindeki transfer planlaması nedeniyle ocak ayı için transferde hareket edebilme şansı kalmayan ve bunun çarelerini arayan Başkan Çebi’nin, deneyimli teknik adama golcü transfer çalışmalarının yine de yapılacağını söyleyeceği de vurgulandı.

Yönetim olarak üzerine düşeni yapacağını anlatacak olan Ahmet Nur Çebi’nin, teknik heyetten saha içine odaklanılmasını isteyeceği vurgulandı. Bu sorunu önce Tahkim Kurulu’na itiraz ederek çözmeye çalışacak olan yönetim, B planı olarak belirlediği sponsorluk anlaşması ya da oyuncu satışıyla, bu krizi aşmaya çalışacak. Daha önceki yönetimde, Hüseyin Yücel’in sponsorluğunda Kagawa’nın getirilmesini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim, böyle bir seçeneği de koltuğunun altındaki transfer dosyasında tutuyor.

2020 yılına transfer kriziyle başlayan Beşiktaş Yönetimi, aynı zamanda Bankalar Birliği ile mevcut anlaşmasını da, yeniden yapılandırmaya çalışıyor.

Ekonomide değişimler nedeniyle böyle bir talepte bulunmaya hazırlanan yönetim, anlaşma sağlaması durumunda bir ya da iki oyuncu transfer edebilecek. (Skorer)