Beşiktaş Yönetimi teknik direktör için toplanıyor

Beşiktaş Yönetim Kurulu, yarın saat 14.00'te yeni teknik direktör konusunda karar vermek için toplantı yapacak.

Toplantı Vodafone Park’taki yönetim kurulu ofisinde gerçekleşecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları kim?

Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti.

Siyah Beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında.

Yönetim kurulu, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile de temasa geçti. Son olarak Rusya Milli takımını çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam Avrupa Şampiyonası’nın ardından görevinden ayrılmıştı.

Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe derbisi öncesinde en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.