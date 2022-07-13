Siyah-Beyazlılar'ın, Avusturya'da Viktoria Plzen ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı hazırlık maçında Serdar Saatçı krizi yaşanmıştı. Olayın perde arkasına ve yönetimin kadro dışı açıklamasının ardından aldığı karara FANATİK ulaştı.

72. dakikada oyuna dahil olan 19 yaşındaki stoperin kısa süredeki birkaç pozisyonda hareketsiz kalması sonrasında teknik direktör Valerien Ismael kenardan öğrencisine, "Hareketsiz oyuncu istemiyorum. Hareketsiz kalacaksan oyundan alayım, tempo istiyorum" şeklinde bağrıyor. Serdar da sinirlenip, el kol hareketleri yapınca Fransız hoca genç oyuncuyu kenara alıyor.









Bu sırada Serdar kenara gelirken, tecrübeli çalıştırıcıya küfür ediyor. Ismael de tercümanına 'Ne dedi?' diye soruyor. Tercümanı da cümleyi açıkça tercüme ediyor. Bu durum sonrasında Serdar'ın soyunma odasının kapısını tekmelediği öğreniliyor.

Maçın hemen ardından da yönetim tarafından kadro dışı kararı çıkıyor. Yönetimin, 19 yaşındaki oyuncunun bu tavrına oldukça sinirli olduğu öğrenilirken, sözleşme süresinin sonuna (Haziran 2023) kadar Serdar'ın, kadar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak tek başına çalışmasını planlanıyor.

Süleyman Hatısaru