Bugünkü gazetemizde yer alan Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın yaptığı açıklamalar, spor kamuoyu ve sosyal medyada büyük ses getirdi. Ceyhun Kazancı'nın muhabirimiz Orhan Yıldırım'a yaptığı açıklamalarda, Larin'den Batshuayi'ye, Alex Teixeira'dan Pjanic'e birçok konuda net ifadeler yer alıyordu. İşte Kazancı'nın Beşiktaş'ın transfer planlamasına yönelik yaptığı açıklamalar...

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BEŞİKTAŞ'TAN KAZANCI YALANLAMASI!

Beşiktaş Yönetimi, 15:14'te resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: Bir medya kuruluşunda, Futbol A Takımımızın sözleşmeli futbolcularıyla ilgili olarak Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı’nın ifade ettiği iddia edilen açıklamalar gerçekleri yansıtmamaktadır. Beşiktaş Kulübü, bir anlamda Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'yı yalanlamış oldu. İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklamanın tamamı...

"Bir medya kuruluşunda, Futbol A Takımımızın sözleşmeli futbolcularıyla ilgili olarak Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı’nın ifade ettiği iddia edilen açıklamalar gerçekleri yansıtmamaktadır.

Yeni bir ivme yakaladığımız dönemde, Camiamızın bütünleşmesinden rahatsız olan malum çevreler unutmasın ki inançla sürdürdüğümüz ve Beşiktaş’ın ruhuna uygun yapılandırdığımız projenin engellenmesine, Genel Kurulumuz yaklaşırken malzeme yapılmasına, Beşiktaş sevgimizle ve inancımızla müsaade edilmeyecek, fitne üretim merkezlerine geçit verilmeyecektir.

Gerçekliği araştırılmadan yapılan bu haberlerin ve söz konusu haberler referans alınarak sosyal medyada Beşiktaş’ı yıpratmak amacıyla yazılan belli başlı yorumların futbol kamuoyu ve taraftarlarımız tarafından ciddiye alınmamasını rica ediyoruz.

Futbol A Takımımızla ilgili gerçeği yansıtmayan bu ve benzeri haberlerle oluşan algı karmaşasını ortadan kaldırmak, gelecek planlarımız hakkında da Camiamıza ve spor kamuoyuna daha kapsamlı bilgi verebilmek amacıyla Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı tarafından yarın (12 Nisan) saat 15.00’te BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlenecektir.

Saygılarımızla"





ORHAN YILDIRIM: KULÜP, KAZANCI'YI YALANLADI!

Beşiktaş muhabirimiz Orhan Yıldırım, Beşiktaş'ın resmi siteden yaptığı açıklama sonrası yazdığı köşe yazısında ise şu sözleri söyledi:

"Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı’nın açıklamalarını bugün haber yaptık. Büyük yankı uyandıran bu duruma kulüpten sözde tekzip geçildi. Bu yüzden ilgili haberin perde arkasını, olduğu gibi açıklama gereği duyduk.

İşte yaşananlar..

Alanya maçının bitiminde, stadın VIP girişi önünde bekliyoruz. Meslektaşlarımız; Orhan Can, Kartal Yiğit ve Recep Şeker ile. Ceyhun Kazancı, çıkıp yanımıza geldi. Biz de, kendisine gündemdeki konuları sorduk. Tek tek cevap verdi. Virgülüne, noktasına dokunmadan aynen yazdık. Bir tek Kenan Karaman kısmını atladık. “Hoca, gurbetçi oyuncunun idman performansından memnun. Devam edecek..” bilgisini yani.

Kazancı, dört gazeteci ile yaptığı konuşmalar için, sohbet, yazmayın vb. gibi talepte bulunmadı. Bütün bunlara rağmen, kulübün geçtiği açıklama yapılan haberi değil, aslında Kazancı’yı yalanlamış oldu.

Gerçekten pes. Eğer Kazancı kulüp işlerini de böyle tutarsız ve inkara dayalı yapıyor ise yazık!.."