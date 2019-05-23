Siyah-Beyazlılar’da son yapılan seçimde bir kez daha başkanlık görevine seçilen Fikret Orman, yönetimdeki kurmaylarıyla ilk toplantısını geçen hafta salı günü gerçekleştirdi. Vodafone Park’ta yapılan toplantı sırasında Orman’ın, “Bu sezonu bitirelim. Sezon bittikten sonra görev dağılımı yapacağım. Şu anda herkes normal yönetici konumunda” sözlerini sarf etmesi, önceki dönemlerde transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan Umut Güner’i rahatsız ettiği ortaya çıktı. Güner’in Başkan’ın bu sözlerine karşılık olarak, “Neden görev dağılımını şimdi yapmıyorsunuz? Yapsanız da yapmasanız da ben transfer yapmayı sürdüreceğim” tepkisini gösterdiği öğrenildi.

Başkan toplantıyı terk etti

Güner’in bu çıkışı sonrasında toplantıda soğuk rüzgarlar eserken geçen yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı’nın devreye girip, “Beşiktaş Başkanı öyle diyorsa öyle olacak. Ben dahil kimse bunun aksini uygulamayı aklından geçiremez. Geçiren olursa da karşısında beni bulur ve buna izin vermem” dediği bildirildi. Karşılıklı sözlerin ardından Başkan Fikret Orman’ın Umut Güner’in bu çıkışına sinirlendiği ve toplantıyı kapatıp salondan ayrıldığı ifade edildi.

Transferde değişim yaşanacak

Bu gerilimin ardından Başkan Fikret Orman’ın transfer konusunda yetkiyi tamamen kendisinde tutup bu görevi Serdal Adalı’yla birlikte sürdürme kararı aldığı konuşuluyor. Orman’ın bu gerilimden dolayı tüzük gereği önemli bir mazeret yoksa her hafta yapılması gereken olağan yönetim kurulu toplantısını bu hafta gerçekleştirmediği de kaydedildi.

Orhan Yıldırım



