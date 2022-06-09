Ahmet Nur Çebi Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, 2 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti dernekler kanunu ve tüzüğün 36. maddesi doğrultusunda görev dağılımı yapmıştı.

Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında da diğer görev dağılımları aşağıda belirtilen şekilde yapılmıştır:

Engin BALTACI: İkinci başkan, Basın sözcüsü, Hukuk işleri ve Kulüp tüm kurulları ile ilgili ilişkilerden sorumlu.

Emre KOCADAĞ: As Başkan, Basın sözcüsü, Futbol şube sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri sorumlusu.

Serhan ÇETİNSAYA: As Başkan, Yatırımlar, Gayrimenkul işletme ve geliştirme sorumlusu.

Mehtap MUTLUŞAN FERAH: Genel sekreter, sponsorluk ve pazarlama, İnsan kaynakları ve idari işlerden sorumlu.

Murat KILIÇ: Sayman üye, Mali işler, Finans ve IT (Bilgi İşlem) sorumlusu.

Celal ARAL: Kamu kurumları ile olan ilişkilerin yönetilmesinden sorumlu.

Umut Tahir GÜNEŞ: Basketbol şube ve Akatlar spor kompleksi tesisi sorumlusu.

Ali BAYRAK: Dernekler ve Sosyal tesislerden (NO:1903, Akatlar ve Pendik) sorumlu.

Bilgehan Cenk SÜRMEN: Vodafone Park stadyumu ve taraftar ilişkileri sorumlusu.

İbrahim Kemal Barış DİLLİOĞLU: Mal ve hizmet satın alma ve dijital projelerin geliştirilmesi sorumlusu.

Seyit ATEŞ: Amatör şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri sorumlusu.

Umut ŞENOL: Kartal Yuvası ve yerel yönetim ilişkileri sorumlusu.

Melih ARSLAN: Voleybol şube, proje ve iş geliştirme sorumlusu.

Ayrıca;

Kemal ERDOĞAN: TFF ve UEFA ile ilişkilerden sorumlu Futbol AŞ yönetim kurulu üyesi.

Fırat FİDAN: Futbol Akademisi ve Kadın futboldan sorumlu Futbol AŞ yönetim kurulu üyesi.

Enis ULUSOY: Transfer komitesi üyesi sorumlusu.

İbrahim ALTINSAY: Başkan danışmanı.