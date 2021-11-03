TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz Ceyhun Kazancı,Beşiktaş'ın deplasmanda Sporting CP ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Lizbon’da düzenlenen dostluk yemeğinde, ülkemizin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker, UEFA Delegesi Paul Daniel Zaharia ve Sporting CP Başkanı Frederico Varandas ile bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak UEFA Delegesi Paul Daniel Zaharia ve Sporting CP Başkanı Frederico Varandas ile Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker’e günün anısına plaket takdim ettiler.