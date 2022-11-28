Beşiktaş yolları ayırıyor! Karar verildi...

Beşiktaş ’ta devre arası transfer döneminde yapılacak hamleler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş kadroya katılacak isimler dışında gönderilecek oyuncuları da belirlemeye başladı.





BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada pas ve taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

ONUR BULUT İÇİN ACELE YOK

Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Kayserispor’un 28 yaşındaki futbolcusu Onur Bulut için yönetim acele etmeyecek. Siyah-beyazlı idareciler ve teknik heyet Rosier’in durumuna göre son kararını verecek. Rosier hazırlık sürecinde istenilen seviyeye gelirse Onur transferi sezon sonuna bırakılacak. Ancak Fransız futbolcu, teknik heyetin gözüne giremezse Onur için Yukatel Kayserispor ile masaya oturulacak.









MASUAKU GİDEBİLİR

Arthur Masuaku ile devre arasında yolları ayırması beklenen Beşiktaş’ta gözler sol bekteki isimlere çevrildi. Kongolu oyuncuyu hem performans düşüklüğü hem de zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle kadroda düşünmeyen Siyah-Beyazlılar’da Umut Meraş forma için en büyük aday haline geldi.





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YENİ SOL BEK İDDİASI

Dünya Kupası’na verilen aranın ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sol bek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar scout listesinde yer alan Danimarkalı sol beke yöneldi. Kartal, Sparta Prag forması giyen Casper Höjer’i istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da scout listesinde olduğu belirtildi. Höjer, Sparta Prag formasıyla bu sezon 15 maça çıktı; 2 gol ve 8 asistle oynadı. Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024’te sona erecek.

ONUR BULUT GÜNDEMDE!

Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediğini basın toplantısında açıkladığı Kayserisporlu sağ bek için çalışmalar başladı. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için Kayseri’nin kapısını çalacak. Ocak ayında transfer tamamlanmazsa hedef, Onur’u sezon sonu bedelsiz almak! Türk Futbolu’nun son dönemde önemli çıkış yaşayan isimlerinden biri de Onur Bulut olmuştu. Deneyimli oyuncu, Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı görüntü sonrasında A Milli Takım ’a kadar yükselmişti.

GÜNEŞ BİLETİNİ KESTİ!

Milliyet'in haberine göre; Bu sezon Süper Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta şans bulan 23 yaşındaki futbolcunun Teknik Direktör Şenol Güneş’in planları arasında yer almadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Serik Belediyespor ile oynanan kupa mücadelesinde Montero’ya ilk 11’de şans vermiş, fakat 70. dakikada İspanyol futbolcuyu kenara almıştı. Devre arasında transfer yapması için oyuncu satması gereken Beşiktaş’ta yönetimin de bu ayrılığa onay verdiği, Montero’yu kiralık ya da bonservisi ile göndermek için düğmeye bastığı bildirildi.

HENÜZ 23 YAŞINDA

Daha 23 yaşında olan ve süre alacağı bir kulübe gitmek isteyen oyuncunun siyah-beyazlılara zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Montero geçen sezon lig, kupa ve Avrupa’da 25 maçta bin 979 dakika sahada kalırken, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise Süper Lig’de suskun kalırken, kupadaki Serik Belediye maçında Redmond’a asist yapmıştı.



