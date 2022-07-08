Beşiktaş yoğun ama mutlu çalışıyor

Antrenmanların ilk 20 dakikasında kondisyon hareketleri yapan takım, hemen peşinden taktik çalışmalara geçiyor ve neredeyse hiç durmuyor.

Taktik antrenmanda alışıla geldiği üzere, küçük bir bölümü kullanmak yerine sahanın tamamını kullanan Valerien Ismael, uygulatmak istediği 3-4-3 sisteminin ayrıntılarını sürekli olarak tekrar ettiriyor. 3-4-3, 3-4-1-2 gibi varyasyonları deneyen Ismael'in ana felsefesi, maçı rakip yarı alana yıkarak yoğun presle top kapmak ve hemen hücum organizasyonu oluşturmak. Top kaybının çok önemli olmadığını, kaybettikten sonra kazanmak için anında harekete geçmek gerektiğini sürekli tekrarlayan teknik adam, futbolcuların şu ana kadar verdiği reaksiyondan bir hayli memnun görünüyor.

DHA