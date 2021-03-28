Beşiktaş yıldızlarını parlatıyor!

Bu sezon Süper Lig’de bitime 11 maç kala şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda bulunan Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası’nda da final heyecanı yaşayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde çifte kupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Kara Kartal’da, bireysel performanslar, takımın başarısına direkt olarak etki ediyor. Dizindeki sakatlıklar sebebiyle son 2 sezonda sadece 19 karşılaşmada forma giyebilen Vincent Aboubakar, dönem başında Porto’dan bedelsiz olarak takıma kazandırılmasının ardından Kara Kartal’da 28 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 2016-17 sezonundaki gibi Beşiktaş’ta ikinci kez çıkış yakalayan Aboubakar, 2 yıl sonra milli takımın yolunu tuttu. Daha önce Mario Gomez de 2015-16 döneminde Kartal’daki başarısı sonrasında Almanya Milli Takımı’na dönmüş ve EURO 2016’ya gitmişti.

Ghezzal, 2 yıl sonra Cezayir’e döndü

Beşiktaş formasıyla bu sezon yükselişe geçen isimler arasında Aboubakar’ın ardından ikinci en dikkat çeken futbolcu ise Rachid Ghezzal... Transfer döneminin son gününde kiralık olarak katıldığı Kara Kartal’da 21 lig maçına çıkıp 1 gol ve 13 asistlik performans sergileyen tecrübeli kanat oyuncusu da 2 yıl sonra Cezayir Milli Takımı’na seçildi.

38 yaşında milli takımda

Kara Kartal’ın hücum hattındaki bir diğer önemli isim de Cyle Larin...Sezon başında son anda gönderilmeyip takımda tutulan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte adeta yeniden hayat buldu. 2015 yılında ABD Ligi ekibi Orlando City’yle 28 maçta 19 gollük performans ortaya koyan Larin, bu sezon Beşiktaş’ta 33 mücadelede 17 gol ve 4 asiste ulaşarak kariyer zirvesini geride bırakmaya yaklaştı. Kanada formasıyla 2 gün önce Bermuda’ya 3 gol atan tecrübeli futbolcu, etkili futbolunu sürdürüyor. Larin’in vatandaşı Atiba da Siyah- Beyazlılar’daki başarısıyla 38 yaşında Kanada macerasına devam ediyor

Rosier, Talisca’nın yolunda!

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Sporting’den kiraladığı Valentin Rosier de Beşiktaş’taki etkili görüntüsü sonrası en önemli hayallerinden birini gerçekleştirmeye yaklaştı. Tecrübeli sağ bek, Kara Kartal’daki istikrarlı futbolunun ardından Fransa milli takımı için düşünülmeye başladı. Daha önce Horozlar’da görev yapmayan Rosier, sezon sonunda çifte şampiyonluk yaşayıp milli formayı da giymek istiyor. Kartal’da daha önce Anderson Talisca, Kartal’da sergilediği yüksek form grafiği sonrasında Brezilya Milli Takımı’na seçilmişti.

Ersin ve Rıdvan EURO 2020’ye doğru

Kartal’da son 2 sezondur sergiledikleri başarılı performansla teknik direktör Sergen Yalçın’ın değişilmez isimleri arasına giren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz da Türkiye U21 kadrosuna girdi. İki futbolcunun da Haziran ayında düzenlenecek EURO 2020’de A Milli Futbol Takımımız’ın formasını giyme ihtimali bulunuyor.

Adem Ljajic’in gözü Sırbistan’da

Sezonun ilk yarısındaki etkisiz görüntüsü sonrası önce takımdaki yerini ardından Sırbistan Milli Takımı’ndaki koltuğunu kaybeden Adem Ljajic, ikinci dönemde kadroya geri dönmüştü. Performansını tekrar üst seviyeye çekebilmek için yoğun çaba sarf eden Ljajic, ilk 11’deki yerini kapması sonrasında formunu artırıp Sırbistan Milli Takımı’na da geri dönmek istiyor.



