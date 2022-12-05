Beşiktaş yıldız oyuncunun transferi için pazarlıklara başladı!

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş , yeni hocası Şenol Güneş ile şampiyonluk planları yapıyor. Valerien Ismael'in görevden alınması sonrasında takımın başına geçen tecrübeli hoca, kadro planlamasını yaparak eksik bölgeler için transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda belirlediği isimleri yönetime ileten Güneş, devre arasında bu isimlerin kadroda olmasını bekliyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Kartal'da Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ikilisi, Şenol Güneş'in kendilerine yönelttiği isimlerle tek tek görüşmeye başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada birkaç transfer yapabileceklerini dile getirmişti.





JOSEF'İN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Josef de Souza bu sezon hem sakatlık hem de mental olarak sıkıntılı süreçler yaşamıştı. Siyah beyazlıların tecrübeli isminin performansı da buna bağlı olarak düşüş gösterdi. Oyuncunun aklındaki bir diğer konu ise sezon sonu bitecek sözleşmesi...

Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Josef de Souza, mukavelesini uzatmak için yönetimden haber bekliyor. Siyah-beyazlı idarecilerin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili +1 yıl daha kalması düşüncesi ağır bastığı öğrenildi.





BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş 'ta 2022 yılının son olağan divan kurulu toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Divan kurulu faaliyetlerinin okunmasının ardından Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk açılış konuşmasını yaptı. Yamantürk'ün ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Cem Sezgin, siyah beyazlı kulübün net borcunu açıkladı. Denetleme Kurulu'nun raporlarına göre Beşiktaş'ın güncel borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL.

ŞENOL GÜNEŞ'İN PRENSİ

Beşiktaş, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık karşılaşmaları yapıyor. Son olarak Karagümrük ile oynanan mücadeleye 74. dakikada oyuna giren Semih Kılıçsoy, Kerem'in attığı golde asisti yapmıştı. Henüz 17 yaşında olan Semih, Beşiktaş U-19 takımında forma giyiyor. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geleceğin yıldızı olarak görülen Semih'e Şenol Güneş'in forma şansı vermesi Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti.





GÜNEŞ'İN KARE AS'I

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek kampta özel program uygulayacağı 4 futbolcuyu seçti. Güneş; Rosier, Josef, Dele Alli ve Muleka’yla yakından ilgilenip bu isimlerin formunu maksimuma çıkarmayı planlıyor. Takımın her bölgesinde gelişim kaydetmeyi planlayan tecrübeli hoca, ilk dokunuşu Valentin Rosier’e yapacak. Rachid Ghezzal’ın sakatlanması sonrasında performansında düşüş yaşayan Fransız sağ bek, sağ koridor için yeni partneri Cenk Tosun’la beraber çalışacak.

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Josef de Souza’nın sezon başındaki ameliyatı sebebiyle kondisyon eksiği yaşadığını gözlemleyen Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuya ekstra idmanlarla eski formunu geri kazandırmayı amaçlıyor. Hazırlık maçlarında daha etkin görüntü sergileyen Dele Alli’ye de yoğun antrenman programı uygulayacak olan Güneş, saha içinde İngiliz futbolcunun tüm limitlerini zorlayacak.

Jackson Muleka’nın içine kapanık bir oyuncu olduğunu gözlemleyen Güneş, hem ekstra idmanlarla oyuncusunu güçlendirecek hem de bire bir yapacağı görüşmelerle Muleka’nın kabuğunu kırarak iletişime daha açık olmasını sağlayacak.





PAZARLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sağ kanada bir takviye yapılmasına karar verilmişti. Beşiktaş Yönetimi, hedefteki isim için kulübüyle görüşmelere başladı. Siyah-Beyazlılar, kendilerinden talep edilen bonservis bedelini düşürmek adına pazarlıklara başlamış durumda.

Milan ile Ziyech yarışı

Kara Kartal’ın Hakim Ziyech aşkı bitmiyor! Faslı hücum oyuncusu için kulübü Chelsea’yle pazarlık masasına oturan ve sezon sonuna kadar kiralama konusunda olumlu geri dönüş alan Beşiktaş, oyuncunun bir diğer talibi Milan’la yarışıyor. Kulübünde alternatif oyuncu konumunda bulunan Faslı yıldızı bonservisiyle almak için girişimlerde bulunan Çizme ekibi, Chelsea’yle temaslarını sürdürüyor.

Fas formasıyla Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan Ziyech’i satıp satmama konusunda kararsız olan Chelsea'nin bu konudaki kararını turnuva sonrasında vermesi bekleniyor. Eğer Chelsea, oyuncusunu bonservisiyle satmazsa Beşiktaş bu transferde favori olabilir.





İşte Nwakaeme teklifi!

Arabistan ekibi Al Fahya’dan ayrılma kararı alan Anthony Nwakaeme, Dünya Kupası arasında İstanbul’a gelmişti. Burada bir dizi temaslarda bulunan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Beşiktaş’a da önerilmişti. Kulübüyle sözleşmesini feshedip Ocak ayında Siyah-Beyazlılar’a katılmaya hazır olan Nwakaeme için karar verildi...

Kevin N’Koudou’nun performansından memnun olmayan teknik direktör Şenol Güneş’in, Nwakaeme’ye onay vermesi sonrasında yönetim, Nijeryalı hücumcuya menajeri aracılığıyla ilk teklifini yaptı. İdareciler, deneyimli hücum oyuncusuna 1.5 yıllık kontrat ve bonuslarla 1,5 milyon Euro maaş önerisinde bulunduğu öğrenildi.





Asano için kıyasıya pazarlık

Dünya Kupası'nda Japonya formasıyla yoluna devam eden Takuma Asano için kulübü Bochum'un istediği bonservis bedeli belli oldu. Alman kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro istedi. Karşı teklif olarak 2 milyon Euro öneren Kartal, pazarlıklara başladı.

Rachid Ghezzal’ın ayak tabanındaki sakatlık sebebiyle şubat ayında sahalara geri dönecek olması nedeniyle Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in kararıyla sağ kanat hattına takviye yapma kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunurken Siyah-Beyazlılar’a menajerler aracılığıyla Dünya Kupası’nda Japonya Milli Takımı forması giyen Takuma Asano önerilmişti. Almanya temsilcisi Bochum’da görev yapan 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunan Kara Kartal, başarılı kanat oyuncusunun dev turnuvada yoluna devam etmesi sebebiyle rotasını deneyimli ismin kulübüne çevirdi.





Takuma Asano, Japonya formasıyla çıktığı 3 grup maçında 1 golle oynadı. Asano’lu Japonya, bugün son 16 turunda Hırvatistan’la karşılaşacak.

Turnuva sonunda...

Beşiktaş Yönetimi’nin menajerler aracılığıyla Takuma Asano için Bochum’dan bonservis talebi bilgisi istediği ve cevabın yakın süreç içinde geldiği ortaya çıktı. Alman ekibinin Japon futbolcu için 4 milyon Euro’luk talebinin bulunduğu kaydedildi. Bu rakamı çok bulan Beşiktaşlı idarecilerin, Asano için kıyasıya bir pazarlık başlattığı belirtildi. Kara Kartal’ın 1,73’lük futbolcu için belirlediği tavan rakamın 2 milyon Euro olduğu belirtildi. Tarafların görüşmelerine devam ettiği öğrenilirken Beşiktaş, turnuva sonunda da Asano’yla masaya oturacak.





Başka talipleri de var

Kariyerinde daha önce; Arsenal, Stuttgart, Hannover ve Partizan gibi kulüplerin formasını giyen Takuma Asano’yla Japonya ve İngiltere Ligi ekiplerinin ilgilendiği kaydedildi. Asano’yu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kazandıran Bochum’un ise oyuncudan bonservis geliri elde etmek için satışına olumlu baktığı ve Beşiktaş’a ek olarak diğer talip kulüplerle de temas halinde olduğu ifade edildi.

Şenol Güneş ile Özel Röportaj