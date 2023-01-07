Beşiktaş, yıldız ismi bitiriyor! Transferde son aşama...

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geri planda kalan Siyah-Beyazlılar, arayı transferle kapatmak istiyor.

Sürpriz stoper gündemde!

Kara Kartal’da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak gündeme, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga forması giyen Vitor Tormena’nın geldiği öğrenildi. 27 yaşındaki 1,92’lik savunmacı için ilk resmi teması yapan idareciler, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi amaçlıyor. Yabancı kotası dolu olan kulüp, Javi Montero’yu kiralık olarak gönderip yer açmayı hedefliyor.





Güneş onu istedi

Kağıt üzerinde fazla gözüksede orta sahada şutör bir isim eksikliği yaşayan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in talebi sonrasında 1 numaralı hedef, Hull City’den Ozan Tufan oldu. Kadrosuna katmak için İngiliz ekibinin Türk yetkilileriyle yoğun bir görüşme trafiğinde bulunan Siyah-Beyazlılar, transferi yakın dönem içinde bitirmeyi amaçlıyor.

Pazarlıklarda mutlu son yakın

Ozan için 3 milyon Euro talep eden Ada ekibini yoğun pazarlıkların ardından miktarı 2 milyon Euro seviyesine indirmeyi başaran idareciler, transfere yakın süreçte nokta koymayı amaçlıyor. Ödeme planı ve satın alma şartları konusunda temaslar devam ederken anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitmesi bekleniyor.





‘Paramız da var gücümüzde’

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, OzanTufan’ın da gündemde olduğu dönemde transfer çalışmalarıyla ilgili olarak FANATİK’e önceki gün, “Transferlerle ilgili olarak teknik direktörümüz Şenol Güneş, takviye istiyor. Takımımıza 4-5 güç katacak transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamız ne istiyorsa hepsini yapacağız. Bunun için paramız da var, gücümüz de. Taraftarımız merak etmesin, bu konuda rahat olsunlar. 4 yılda bir şampiyonluk ortalaması yakaladık. Kupalar aldık. Bakın bakalım, en büyük rakiplerimizden Fenerbahçe kaç senedir şampiyonluk göremedi” ifadelerini kullanmıştı.

Ersin'e de izin çıktı

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında ilk 11’deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu, mutsuz görüntüsüyle dikkat çekmişti. Menaceri aracılığıyla yönetimle görüşüp devrearasında kiralık olarak ayrılmak istediğini belirten genç kaleciye onay çıktı. Ersin ayrılırsa Kartal, yerine transfer yapmayacak ve Mert Günok, Utku Yuvakuran ile Emre Bilgin’le yoluna devam edecek.



