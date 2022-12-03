Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatıyor

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçları yaparak lige hazırlanıyor.

İlk hazırlık karşılaşmasını İstanbulspor ile gerçekleştiren siyah beyazlılar, rakibini Nathan Redmond, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Kartal ikinci hazırlık maçını ise Karagümrük ile oynadı. Colin Kazım Richards'ın golüyle 1-0 öne geçen Karagümrük'e Beşiktaş, 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile cevap verdi ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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KEREM PARLIYOR

Sivasspor 'dan transfer edilen Kerem Atakan'ın yükselen performansı dikkat çekiyor. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da gol atan Kerem, Karagümrük maçında da Siyah-Beyazlılar'ın berabaerlik golünü atmasının yanı sıra oynadığı futbolla da beğeni topladı.

GÜNEŞ'İN YENİ PRENSİ SEMİH

Mücadeleye 74. dakikada oyuna giren Semih Kılıçsoy, Kerem'in attığı golde asisti yapmıştı. Henüz 17 yaşında olan Semih, Beşiktaş U-19 takımında forma giyiyor. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geleceğin yıldızı olarak görülen Semih'e Şenol Güneş'in forma şansı vermesi Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti.





TRANSFERE DÜNYA KUPASI FRENİ

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Rachid Ghezzal’ın sakatlığı sebebiyle şubat ayında takıma dönecek olması, Kevin N’Koudou ve Dele Alli’nin de performanslarının beklentilerin altında kalması sebebiyle hücum hattına 3 yeni isim kazandırmayı planlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Katar’dan beklediği geri dönüşü alamadı.

Japonya formasıyla önceki gün İspanya’yı 2-1 yenen Takuma Asano, ülkesiyle ikinci tura çıktı. Hakim Ziyech’li Fas da aynı gün Kanada’yı 2-1’lik skorla geçti ve son 16’ya kaldı.

Tecrübeli sağ kanat Asano için kulübü Bochum’la, yıldız hücumcu Ziyech için de Chelsea’yle görüşmelerini sürdüren yönetim, iki ismin turnuvaya devam etmeleri sonrasında oyuncuların verecekleri kararı biraz daha beklemek durumunda kalacak. Son 16’da 6 Aralık’ta Fas, İspanya’yla; Japonya ise 5 Aralık’ta Hırvatistan’la karşı karşıya gelecek.





SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Siyah-beyazlı yönetimin, 1.6 milyon Euro alan oyuncuya 1 milyon Euro önereceği öğrenildi. Tarafların ocak ayında masaya oturması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Josef de Souza bu sezon hem sakatlık hem de mental olarak sıkıntılı süreçler yaşamıştı. Siyahbeyazlıların tecrübeli isminin performansı da buna bağlı olarak düşüş gösterdi. Oyuncunun aklındaki bir diğer konu ise sezon sonu bitecek sözleşmesi...

Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Josef de Souza, mukavelesini uzatmak için yönetimden haber bekliyor. Siyah-beyazlı idarecilerin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili +1 yıl daha kalması düşüncesi ağır bastığı öğrenildi.

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GÜNEŞ, TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Güneş, ilk iki sezonunda sergilediği performansla birlikte takımın en iyilerinden olan ve taraftarın da sevgisini kazanan Josef'i yeniden hırslı bir şekilde sahaya odaklamak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon Atiba'nın da devam etmeyeceğini düşünerek takıma bir tecrübeli ismin fayda sağlayacağına inanıyor.

Bu doğrultuda Josef de Souza ile geçtiğimiz sezon da olduğu gibi yine devre arası 1 yıllık sözleşme uzatmak için masaya oturulacağı belirtildi. Ancak bu kez 1.6 milyon Euro maaş yerine 1 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı kaydedildi.



