Beşiktaş yıkıldı

Maç boyunca oyun olarak rakibinin üzerine baskı kuran Kara Kartal, skoru değiştirmek için birçok pozisyon bulsa da hücum hattında görev yapan oyuncularının etkili olamaması sonrasında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 3. beraberliğini alan Beşiktaş, 8 haftanın sonunda 9 puana yükseldi ve zirve yarışının gerisinde kaldı.

Sırada zorlu 2 maç var

Bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında aldığı beraberliğin ardından gözünü, UEFA Avrupa Ligi’ne çevirecek. Kupa 2’de K Grubu’nda çıktığı ilk 2 maçtan puansız ayrılan Siyah-Beyazlılar, 3. karşılaşmasında perşembe günü Portekiz ekibi Braga’yı Vodafone Park’ta ağırlayacak. Kara Kartal, bu mücadele sonrasında Süper Lig’de zorlu bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş, pazar günü Galatasaray’ı Dolmabahçe’de konuk edecek.

Diaby çıldırttı

Kara Kartal’ın Portekiz ekibi Sporting’ten kiraladığı Abdoulay Diaby, dün akşamki Ankaragücü mücadelesine ilk 11’de başladı. Burak Yılmaz’la birlikte takımın gol umudu olarak sahaya çıkan Malili futbolcu, değerlendiremediği pozisyonlarla taraftarını çıldırttı. Oyunun 27. dakikasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturamayan tecrübeli futbolcu, oyunun son bölümünde de adeta meşin yuvarlağı boş kaleyle buluşturamadı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Diaby, “Bu maçta kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Skoru, istediğimiz sonucu alamadığımız için hayal kırıklığı içindeyiz ama daha önceki maçlara göre daha çok fırsat yakaladık, bu pozitif bir nokta” dedi.