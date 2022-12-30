Son dönemde ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş , zirvenin de bir hayli uzağına düşmüştü. Trabzonspor beraberliği sonrasında Hatayspor'a kaybeden Beşiktaş, sonrasında ise Ümraniyespor'u 5-2 devirdi. Dünya Kupası arası öncesinde Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden Kara Kartal, aranın ardından da geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile deplasmanda berabere kalmaktan kurtulamadı. Son 5 maçta tam 10 puan bırakan Kara Kartal için yeni yıl öncesinde Adana Demirspor mücadelesinin önemi de bir hayli arttı.

Liderin 7 puan gerisinde

Şenol Güneş'in öğrencileri, hem zirve ile arasındaki farkı açmamak hem de Mavi Şimşekler'e yaklaşmak istiyordu. Nitekim zorlu mücadeleyi kazanan Kara Kartal, puanını 26 yaptı. Adana ile arasındaki puan farkını 1'e düşüren SiyahBeyazlılar, lider Galatasaray'ın ise 7 puan gerisinde yeni yıla girip, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.









'Büyük bir takımı yendik'

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız orta saha oyuncusu Josef, mücadele sonrasında değerlendirmelerde bulunurken, vatandaşı Pele'nin ölümü hakkında da konuştu. Josef, "İyi ve büyük bir takıma karşı oynadık, önemli bir galibiyet aldık. Adana Demirspor ligin iyi takımlarından biri ve ikinci kez kaybettiler. Onları yenmek kolay değil. Pele gibi bir ismin öldüğünü kabullenmek zor. Pele belki de en büyük efsaneydi. Biz, onu hep hatırlayacağız" dedi.

Bu kez kaleyi kapattılar

Beşiktaş, ligde son olarak 8 Ekim'de oynanan Giresunspor karşılaşmasında kalesini gole kapatmıştı. Kara Kartal, daha sonrasında oynadığı 5 maçta da gol yemekten kurtulamadı. Fakat Kara Kartal, bu seriye son verdi. Siyah Beyazlılar, Adana Demirspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.

Beşiktaş bay geçiyor

Yeni yıldan sonra lig maçları, hafta içi oynanacak. Fakat Kara Kartal, bu arayı boş geçecek. Siyah-Beyazlılar, bay haftası sonrasında da İstanbul'dan çıkmayacak. Şenol Güneş'in öğrencileri, Ocak'ta Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.









Wellinton: 2023'te hedef şampiyonluk

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Wellinton, 2023 yılında şampiyon olmak istediklerini söyledi. Brezilyalı savunma oyuncusu, Adana galibiyetiyle ilgili olarak da, "2023'ten şampiyonluk bekliyorum. Tayyip Talha Sanuç çok iyi bir oyuncu, kendini geliştiriyor. Beşiktaş için her şeyini veriyor. Onunla iyi bir uyum yakaladık. Beraber öğreniyoruz. Genç ama ben de ondan bir şeyler öğreniyorum. Daha da iyi olacağız" yorumunu yaptı.

Masuaku için ilklerin gecesi!

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde takımının attığı tek golde asisti yapan Arthur Masuaku, dün akşam da sahnedeydi. Kongolu sol bek oyuncusu, 14. dakikada kazanılan frikik için topun başına geçti. Yıldız savunmacı, attığı harika golle fileleri sarsıp, takımını öne geçiren isim oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde de başarılı bir performans sergiledi. Masuaku, savunmada elinden geleni yaparken, ataklarda da destek verdi.

Masuaku, ayrıca Beşiktaş forması ile 2019 Mart'ta Konyaspor ile oynanan maçın ardından Burak Yılmaz'dan sonra iç sahada frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Deneyimli oyuncu, son golünü ise 4 Aralık 2021'de West Ham forması ile Chelsea'ye atmıştı.







