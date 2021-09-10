Beşiktaş , Süper Lig'in 4. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Yeni Malatya ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla almayı hedefliyor. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

Salih Uçan ve Umut Meraş yok

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Kanada Milli Takım kampından Perşembe günü dönen Larin ve Atiba’nın durumuna ise henüz karar verilmedi.

Boşnak yıldız Mirelam Pjanic, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma şansı beklerken, sakatlığı geçen ve takımla antrenmanlara başlayan Alex Teixeira’nın maç kadrosunda olması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'da 4 eksik

Beşiktaş maçı öncesinde sarı-siyahlı ekipte sakatlıklar can sıkıyor. Ertaç Özbir, Karim Hafez, Buğra Çağıran ve Tetteh, takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş, rekabetteki 8 maçın 6'sını kazandı

İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.