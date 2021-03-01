Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında, yarın (2 Mart) Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.