Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, yarın taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sahasında 18 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park’ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor’a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Evinde 35 maçtır fileleri havalandırıyor

Siyah-beyazlı ekibin ayrıca, Süper Lig’de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor. Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini yarın da sürdürmeye çalışacak.

Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın karşı karşıya

Karşılaşma ilginç bir rekabete de sahne olacak. Sezon başında Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın, takımlarının başarısı için taktik verecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig’in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı’yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlarını sürdürmüştü. Taraftarlar, ligde takımına üst üste 6 maç kazandıran Abdullah Avcı’yı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından sahaya davet edip, tecrübeli teknik adama bu kez sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Avcı, önemli oyuncularını dinlendirdi

Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile hafta içinde oynanan maçta önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz’ı, iddialarının bulunmadığı İngiltere’deki maçın kadrosuna dahil etmemişti. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Üç oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Necip Uysal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 16. haftadaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

Sakat oyuncular

Siyah-beyazlı ekipte Douglas Santos ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Ruiz ve Georges-Kevin N’Koduou’nun da Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu oyunculardan Ruiz de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ile 5. randevu

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında son 2 sezonda yapılan 4 maçtan 3’ünü siyah-beyazlılar kazandı, bir müsabaka berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 3 golle yanıt verdi.