Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor.

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Maç başladı.

5. dakikada Malatyspor etkili geldi. Jahovic'in sağ kanattan getirdiği topta Mitchell Donald sert bir vuruş yaparken Ljajic son anda araya girdi.

SARI KART | 5. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mitchell Donald, Beşiktaş'ta Diaby'ye yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü.

SARI KART | 10. dakikada Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, topla birlikte orta sahayı etkili şekilde geçerken Malatyaspor'da Issam Chebake, arkadan yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

24. dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan yapılan ortada Burak Yılmaz'ın kafayla Diaby'ye indirdiği topta Malatyaspor savunması son anda araya girdi.

29. dakikada Beşiktaş, sol kanattan etkili geldi. Caner Erkin'in pasında Adem Ljajic, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluştu. Yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

33. dakikada ortada Atiba ile iyi paslaşan Adem Ljajic, bu kez ceza sahası dışından şansını denerken top farklı şekilde auta gitti.

40. dakikada savunma arkasına atılan topta Adis Jahovic, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi fakat pozisyon sonrası kalkan ofsayt bayrağıyla gol geçerli olmadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 43. dakikada Yeni Malatyaspor'da sakatlık geçiren Issam Chebake oyundan çıkarken Özer Özdemir oyuna girdi.

SARI KART | 44. dakikada Rebocho'nun yaptığı faul sonrası hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 46. dakikada Beşiktaş'ta hakeme itirazlarda bulunan Adem Ljajic, sarı kart gördü.

52. dakikada Yeni Malatyaspor'un orta alanda kazandığı topta Guilherme, savunma arkasına pasını attı. Jahovic, kaleci Karius ile karşı karşıya kalacakken Vida, son anda yaptığı müdahalesiyle topu taca yolladı.

53. dakikada Yeni Malatyaspor, sol kanattan Fofana'nın taşıdığı topla etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Guilherme'nin yaptığı vuruş, kaleci Karius'un üzerine gitti.

55. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin, uzak mesafeden şansını denerken top auta gitti.

65. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan yaptığı ortada Adem Ljajic, altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapamadık ve top Mina'dan döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Pedro Rebocho oyundan çıkarken Umut Nayir oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Beşiktaş'ta ayrıca Diaby oyundan çıkarken yerine Jeremain Lens girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Yeni Malatyaspor'da da 68. dakikada Fofana çıktı, Thievy Bifouma oyuna girdi.

69. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, farklı şekilde üstten dışarı gitti.

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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri:

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Sahasında 18 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park’ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor’a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Evinde 35 maçtır fileleri havalandırıyor

Siyah-beyazlı ekibin ayrıca, Süper Lig’de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor. Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini yarın da sürdürmeye çalışacak.

Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın karşı karşıya

Karşılaşma ilginç bir rekabete de sahne olacak. Sezon başında Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın, takımlarının başarısı için taktik verecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig’in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı’yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlarını sürdürmüştü. Taraftarlar, ligde takımına üst üste 6 maç kazandıran Abdullah Avcı’yı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından sahaya davet edip, tecrübeli teknik adama bu kez sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Avcı, önemli oyuncularını dinlendirdi

Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile hafta içinde oynanan maçta önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz’ı, iddialarının bulunmadığı İngiltere’deki maçın kadrosuna dahil etmemişti. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Üç oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Necip Uysal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 16. haftadaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

Sakat oyuncular

Siyah-beyazlı ekipte Douglas Santos ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürüyor. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada da forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Ruiz ve Georges-Kevin N’Koduou’nun da Fenerbahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi. Bu oyunculardan Ruiz de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ile 5. randevu

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında son 2 sezonda yapılan 4 maçtan 3’ünü siyah-beyazlılar kazandı, bir müsabaka berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 3 golle yanıt verdi.