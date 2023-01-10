Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Aboubakar derken...

Beşiktaş 'ta daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına ikinci kez geçti. Valerien Ismael'in ardından göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takıma yeniden şampiyonluk umudunu aşıladı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmesi beklenen Beşiktaş'ta Wout Weghorst krizi patladı.

Manchester United ile görüşmelere başlayan ve İngiliz devine transfer olmak istediği söylenen golcü oyuncu için Beşiktaş'tan açıklama geldi. Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Süper Lig 'de Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi: "Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2,5 milyon avro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübündedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

İLK HEDEF ABOUBAKAR

Beşiktaş Al Nassr'dan ayrılacak olan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile temasa geçildi. Abou'nun yıllık 2.6 milyon euro istediği belirtildi. Beşiktaş'ı transferde hareketli günler bekliyor. Vincent Aboubakar'da pürüz çıkma ihtimaline karşılık Beşiktaş'ta alternatif bulundu.

AARON BOUPENDZA SÜRPRİZİ

Aboubakar'ın öncelikli olduğu listede bir diğer forvet adayının da yine Süper Lig'in yakından tanıdığı Aaron Boupendza olduğu öğrenildi. Bir başka Arabistan takımı Al-Shabab'da forma giyen 26 yaşındaki Gabon'lu santrfor için kulübüne kiralama teklifi yapılabileceği belirtildi. Sezon başında da görüşmeler yapılan Boupendza'nın takımında mutsuz olması bu transferin önünü açan en büyük etken olarak görülüyor.

Öte yandan golcü oyuncunun Türkiye'ye dönmek istemesi de Beşiktaş'ın elini güçlendirebilir. Siyah beyazlılar, Aboubakar konusunda anlaşma ağlayamazsa rotayı hemen Boupendza'ya çevirip işi bitirmeye çalışacak. (Sabah)



