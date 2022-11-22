Beşiktaş 'ta değişim rüzgarları esiyor. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından Şenol Güneş ile anlaşan Kartal'da deneyimli teknik adam geleceğe yöneldi. Altyapıdan çıkacak futbolcularla hem kulübün ekonomisine yardım edilmesi hem de Türk futboluna destek olunması planlanıyor.









BOYD İLE YOLLAR AYRILDI

2019 yılında Ankaragücü ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Abdullah Avcı'nın da isteğiyle Beşiktaş'a 2.4 milyon euro bedelle transfer edilmişti. İlk sezonda 28 resmi karşılaşmada oynayan Boyd 3 gol 1 asistle oynadıktan sonra önce Sivasspor sonra da Çaykur Rizespor'a kiralık gönderilmişti. Beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Boyd'un geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedildi.

GHEZZAL'A ÖZEL BAKIM

ABD’de 8 Kasım’da operasyon geçiren ve İstanbul’a dönen futbolcu, bireysel çalışmalara başladı. Rehabilitasyon ve tedavi süreci kapsamında özel çalışmalar gerçekleştiren Cezayirli oyuncunun, sahalara dönüş sürecinin bu çalışma döneminde netlik kazanacağı ifade edildi. Ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluştuğu ve bunun sonucunda sıkıntı çektiği için operasyon geçiren Beşiktaş’ın yıldız isminin yine de 2-3 aylık bir bekleyişin ardından hazır hale gelebileceği vurgulandı.

MULEKA'YA ŞENOL GÜNEŞ DOKUNUŞU

Valerien Ismael’in sisteminde sağ kanat hattında görev verdiği Jackson Muleka, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in geçmesi sonrasında santrfor bölgesine geri dönmüştü. Demokratik Kongolu futbolcudan büyük beklentisi olan Güneş, Antalya kampında oyuncusuyla yakından ilgilenecek. Daha önce birlikte çalıştığı birçok forveti geliştirmesiyle tanınan Güneş, bu kez Muleka’yı üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.









MONTERO TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Devre arasında kiralık olarak gönderilmesi beklenen Francisco Montero'nun İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğu ve bundan dolayı menajeri aracılığıyla İstanbul temsilcileriyle görüşmelerde bulunduğu bildirildi. İspanyol stoperin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralanma ihtimali yüksek.

TAYFUR'A KARŞILIK WELİNTON

Beşiktaş'ın devre arasında yollarını ayırmayı planladığı oyuncusu Welinton Souza, eski takımına dönmeye karar verdi. Tecrübeli stoperin, menajeri aracılığıyla Alanyaspor Kulübü’ne haber gönderdiği ve tarafların görüşmelere başladığı kaydedildi. Beşiktaş’ın, bu transfer için Akdeniz ekibinden Tayfur Bingöl’ün bonservisini isteyebileceği belirtildi.

BERKAY TAKİP ALTINDA

Beşiktaş , Ümit Milli Takım kampında bulunan genç oyuncu Berkay Vardar’ın performansını yakından takip ediliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in orta sahada görev yapan 19 yaşındaki futbolcudan sezonun kalan bölümünde daha fazla yararlanmayı planladığı belirlendi. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan ve mücadeleci oyun tarzıyla dikkat çeken Berkay’ın, orta sahada alternatif isim olarak düşünüldüğü ifade edildi. Valerien Ismael, Berkay Vardar’a Süper Lig ’in ilk 6 haftasında 3 maçta ilk 11’de şans tanırken, bir karşılaşmada sonradan oyuna dahil etmişti.

GÜNEŞ BİLGİ İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü, yeşil-beyazlı üç genç oyuncuyu takip listesine aldı. Geçtiğimiz hafta Fulya'da izlediği altyapı maçında rakip takımdan Mehmet Ali Büyüksayar (18), Buğra Yıldırım (17) ve Ata Berk Karababa'yı (17) çok beğenen Şenol Güneş, oyuncuların durumları hakkında detaylı bilgi istedi.

KAMPA GÖTÜRECEK

Sabah'ın haberine göre; Geçen hafta Fulya'ya giderek altyapı sorumluları ve yöneticilerle görüşen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, U19 ve U17'deki oyuncularla ilgili bilgi almıştı. Kampa götüreceği isimleri netleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, U19 takımının Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, yardımcıları Şeref Çiçek, Eren Şafak, Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi ve Gelişim Direktörü Halim Okta ile birlikte izledi. Siyah-beyazlı takımın iki golünü atan 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy'a övgüler dizen ve kaleci Göktuğ Baytekin'i de dikkatle izleyen 70 yaşındaki çalıştırıcının, Semih'i Antalya kampına götürmeyi düşündüğü öğrenildi.

YÖNETİCİLER TEMASA GEÇTİ

Bu arada Güneş'in, tribünden izlediği mücadelede rakip takımdan 3 genç ismi de beğendiği ve bunu siyah-beyazlı yöneticilere ileterek takip edilmelerini istediği kaydedildi. Güneş'in dikkatini çeken Konyasporlu futbolcular, merkez orta saha Buğra Yıldırım, kanat Mehmet Ali Büyüksayar ve karşılaşmada sonradan oyuna girip 1 gol atan Ata Berk Karababa oldu. Siyah-beyazlı idarecilerin de maçın ardından Konyaspor'un altyapı sorumlularından oyunculara dair bilgi aldığı belirtildi.

YENİ CENGİZ VE ARDA PEŞİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, altyapıdan çıkacak futbolcularla takımın geleceğini kurmayı planlıyor. Altyapıdan çıkacak futbolcularla hem kulübün ekonomisine yardım edilmesi hem de Türk futboluna destek olunması planlanıyor.





ATA BERK KARABABA

26 Mart 2005 doğumlu. Türkiye U17 oyuncusu. U19 Lig'inde 7 maçta 5 gol, 1 asistle dikkat çekiyor. Kanat forvet ve 10 numarada görev yapıyor.

MEHMET ALİ BÜYÜKSAYAR

8 Mayıs 2004 doğumlu. 1.66 boyunda. Türkiye U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Bu sezon 3'ü Rezerv Lig olmak üzere 4 maça çıktı, 2 gol attı. Sağ ve sol kanatta oynuyor.

BUĞRA YILDIRIM

27 Ocak 2005 doğumlu. U17 Milli Takımı'nda da görev alıyor. 1.83 boyunda. Bu sezon 3 Rezerv Lig, 6 U19 Lig'i mücadelesinde görev aldı. Merkez orta sahada oynuyor.