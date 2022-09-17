Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı ve Başakşehir mağlubiyetinin ardından üst üste 2. kez puan kaybı yaşadı. Kırmızı kart cezalısı Valerien Ismael yerine kulübede görev yapan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Performanslarının 3 puan için yeterli olmadığını aktaran Murray, "Bu performansımız bizleri memnun etmedi." dedi ve ekledi:

'Daha iyi olmamız gerekiyor'

"Dünyanın neresine giderseniz, hangi ligde oynarsanız oynayın bu performans üç puan için yeterli değil. Yüzde seksen performans göstermek de yetmez. Daha iyi olmamız gerekiyor ve daha iyi de olacağız."

'Redmond’u oyuna sokarak farklı bir şey denedik'

"Devre arasında yaptığımız değişiklik taktiksel bir değişiklikti. Georges N'Koudou’nun bir şeyi yok, iyi. Orada Nathan Redmond’u oyuna sokarak farklı bir şey denedik. Uzaktan şut konusunda neden bu golü yediğimizi, gole neden izin verdiğimizi araştırıp analiz edeceğiz. Bir ara var, dinlenip, tazeleneceğiz ve zorlu ekim ayına hazırlanacağız."







