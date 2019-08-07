Adı daha önce pek çok kez Türk takımlarının gündemine gelen Yannick Bolasie, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Geride kalan sezonun ilk yarısını Aston Villa, ikinci yarısını ise Anderlecht'te kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki yıldız isimle ilgili Ada basınından Siyah Beyazlılar'a müjdeli haber geldi.

Daily Star gazetesinden Paul Brown, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "CSKA Moskova, şu an Bolasie transferi için devrede değil. Beşiktaş ise kendisiyle gerçekten ilgileniyor. Türk kulübü oyuncuyu kiralamak, Everton ise satmak istiyor." ifadelerini kullandı. Bolasie, geçtiğimiz sezon 38 maçta 8 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler