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Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Milli maç arasını Antalya'da değerlendiren Beşiktaş, akşam yağmur altında çalıştı. Antrenmanda dinlendirilen Ghezzal yer almadı.

30 Ocak 2022, Pazar 21:52 Son Güncelleme:
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Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Süper Lig 'e verilen milli maç arasında Antalya'da kamp yapan Beşiktaş 'ta hazırlıklar sürüyor. Akşam yoğun yağmur altında çalışan siyah-beyazlılar, antrenmanın ilk 40 dakikalık bölümünü salonda yaptığı çalışmayla gerçekleştirdi.

Daha sonra sahaya inen siyah-beyazlılar, iki sahada yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinlendirilen Ghezzal çalışmada yer almazken, diğer futbolcular ise sahadaydı.

Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli hareketleri dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

ANTALYA (İHA)

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