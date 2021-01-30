Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan yönetim, son olarak hedefini 2’ye indirdi. Çin Ligi ekibi Shanghai SIPG’le yollarını ayırıp boşa çıkan Hulk için yaklaşık 10 gündür yapılan çalışmalarda önemli mesafe kat eden ve Sambacı’yla 1,5 yıl için 3.2 milyon Euro artı bonusa anlaşan yönetim, diğer yandan Cenk Tosun’u da bitirme aşamasına geldi. Premier Lig ekibi Everton’ın yarım dönem kiralamak için 1 milyon 250 bin Euro’luk maaşının ödenmesini yeterli gördüğü futbolcu için kulübüyle görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, bu 2 isimden birini saatler içinde Kartal yapmayı istiyor.

Yalçın, Hulk’u;Çebi, Cenk’i istiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın 2 isim arasından Hulk isminde ısrarcı olduğu, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ise oyunu Cenk Tosun’dan yana kullandığı kaydedildi. Başka talipleri de bulunan futbolcular için sonucun her an alınabileceği belirtildi.

Gökmen Özcan