Beşiktaş - Wolverhampton | Jimenez-Traore ikilisine dikkat

Nuno Espirito’nun yönetimindeki Wolverhampton, 1980 yılından sonra ilk defa bu sezon Avrupa’da sahneye çıktı. Dar bir kadroyla hem Premier Lig’i hem de UEFA Avrupa Ligi’ni beraber götürmeye çalışıyorlar. Avrupa elemelerine iyi başladılar ve etkileyici bir şekilde İtalyan ekibi Torino’yu yendiler. Ancak Premier Lig’de aldıkları sonuçlarla adeta acı çektiler. Menacer Nuno Espirito, antrenman ve hazırlıklara büyük önem veren bir çalıştırıcı. Ama çalıştıkları birçok şeyi sahaya yansıtmakta zorlandıkları için Premier Lig’de fazla etkili olamadılar. Crystal Palace karşısında 10 kişi oynayıp son dakikalarda beraberliği aldılar ve geçtiğimiz cumartesi günü de Watford karşısında ilk lig zaferlerini kazandılar. Bu da Beşiktaş maçı öncesinde özgüvenlerini tazeledi.

Orta sahada kilit isim

Moutinho Wolves’ın en kilit gücü, disiplinli ve tutarlı savunması... Geçen sezon İngiltere Premier Lig’de en iyi 5. savunmayı yaptılar. Takımın orta sahadaki kilit ismi, Portekizli Joao Moutinho... Matt Doherty, sağ kanatta oldukça etkili ve hücum hattına yaptığı katkılarla dikkat çekiyor. Takımın en önemli ismi tabii ki Meksikalı golcüsü Raul Jimenez. Hücum hattında tam bir bitirici.

Sistemi değiştirdiler

Premier Lig ekibi, geçtiğimiz Aralık ayından beri 3-5-2 oyun dizilişinde oynuyordu. Ancak peş peşe alınan kötü sonuçlar sebebiyle son haftalarda 3-4-3 oyun dizilişine dönüş yaptılar. Ofansif oynamayı çok seven bir kulüp. Ama fazla ofansif görüntü de zaman zaman takımın savunma hattında sorun yaratabiliyor. Belki de İngiltere’deki en hızlı futbolcu olan Adama Traore, Wolverhampton’da. Bu sezon 6 asist yaptı ve oldukça formda. Beşiktaş’ın dikkat etmesi gereken isimlerin başında Jimenez’le birlikte Traore de yer alıyor.

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