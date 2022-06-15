Beşiktaş-Wolverhampton hazırlık maçı ne zaman?

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, yeni sezon hazırlık kampında oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili açıklama yaptı. İngiliz temsilcisi, İspanya kampında iki maç oynayacağını duyurdu.

Bruno Lage yönetimindeki Wolverhampton, 20 Temmuz Çarşamba günü Alaves'le, 23 Temmuz Cumartesi günü ise Beşiktaş 'la karşı karşıya gelecek. İki mücadele de Camilo Cano Stadyumu'nda oynanacak.

Wolverhampton ile Beşiktaş, daha önce iki kez karşı karşıya geldi. 2019/2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan iki maçı da İngiliz ekibi kazandı. İstanbul'daki karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin golüyle kazanan Wolverhampton, İngiltere'de ise Jota'nın hat-tricki ve Dendoncker'in golleriyle 4-0'lık galibiyete uzandı.





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