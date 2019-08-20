Beşiktaş, Volkan Babacan'la imzalıyor

Bursaspor ile Muhammed Şengezer için söz kesen Başakşehir, uzun süredir Volkan’ın peşinde olan Beşiktaş’a transfer izni verdi. Milli kaleci bu hafta Kartal olacak.

20 Ağustos 2019, Salı 08:13
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Beşiktaş, Volkan Babacan'la imzalıyor

Karius'un şok sakatlığı sonrası mecburen kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan için görüşme halindeydi.

Teklifi kabul edilen Kara Kartal, sadece turuncu- lacivertlilerin Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i almasını bekliyordu. Dün Başakşehir, 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed için 9 milyon TL'ye prensipte anlaşınca, Volkan'ın da önü açıldı. Beşiktaş bu hafta içinde Volkan Babacan'a imzayı attırıp renklerine bağlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı isteyen Volkan Babacan, siyah-beyazlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 5 yıldır Başakşehir'de oynayan 31 yaşındaki kaleci, 36 kez A Milli formayı giydi.

(Sabah)

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