Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişme.. Hem Loris Karius’un yokluğunda ilk 11’e girecek hem de Alman kaleciyi zorlayabilecek bir isim arayan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir forması giyen milli eldiven Volkan Babacan transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Alman kalecinin sakatlığı sonrası çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan için Başakşehir'le anlaşmaya vardı. Başakşehir'le kırana pazarlıklar yapan yönetimin, transferi kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Abdullah Avcı ile Başakşehir'de çalışan Volkan, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Uzun süre milli formayı ve Başakşehir kalesini koruyan Volkan, geçen sezon formasını Mert Günok'a kaptırmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı isteyen Volkan Babacan, siyah-beyazlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 5 yıldır Başakşehir'de oynayan 31 yaşındaki kaleci, 36 kez A Milli formayı giydi.

5 yıl Başakşehir'de formasıyla 157 maça çıkan 31 başarılı kaleci, milli formayı ise 36 kez terletti.

Orhan Yıldırım

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