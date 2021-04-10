Beşiktaş, Vodafone Park’taki 5. yılını kutluyor

BJK İnönü Stadı’nın yıkılmasının ardından inşa edilen Vodafone Park, 11 Nisan 2016’da hizmete açıldı. Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü. Beşiktaş, 1065 gün sonra yeniden evinde maçlarını oynama fırsatı bulurken, Vodafone Park’taki ilk karşılaşmasında Bursaspor’u 3-2 yendi.

120 maçta 84 galibiyet

Beşiktaş, Vodafone Park’taki 120 maçta 84 galibiyet elde etti. Rakipleriyle Vodafone Park’ta 22 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 14 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Vodafone Park’ta 275 defa gol sevinci yaşayan Beşiktaş, kalesinde ise 110 gol gördü.

Süper Lig’de 65 galibiyet

Dolmabahçe’deki yeni stadında 87 Süper Lig maçına çıkan siyah-beyazlı takım, bunların 65’ini kazandı. Vodafone Park’taki 15 lig maçını berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine 7 kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, ligdeki 87 maçta 205 gol atıp, 73 gol yedi.

Avrupa kupalarında 20 maç

Beşiktaş, Vodafone Park’ta 20 Avrupa kupası maçına çıktı. Bunların 7’sini Şampiyonlar Ligi’nde oynayan siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve yenilgiyle 5 beraberlik aldı. Avrupa’nın en büyük organizasyonunda Vodafone Park’ta 9 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. Avrupa Ligi’nde rakiplerini 13 kez Vodafone Park’ta konuk eden siyah-beyazlı takım, 8 defa kazanırken, ayrıca bir beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 27 gol bırakan Beşiktaş, 15 gole engel olamadı.

Türkiye Kupası’nda 13 maç oynadı

Beşiktaş, Vodafone Park’taki 13 maçı Türkiye Kupası’nda oynadı. Söz konusu karşılaşmaların 10’undan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bir beraberlik ve 2 yenilgi almaktan da kurtulamadı. Bu 13 karşılaşmada 34 gol kaydeden Beşiktaş, 12 gol yedi.

Resmi açılışı 10 Nisan’da yapıldı

Vodafone Park’ın resmi açılış töreni, 10 Nisan 2016’da gerçekleştirildi. Stadın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların da katılımıyla yapıldı.

Fikret Orman’ın başkanlığı döneminde açıldı

Vodafone Park, kulübün eski başkanı Fikret Orman yönetiminde hizmete girdi. Stat, başkanlığa ilk olarak 2012’de seçilen Fikret Orman’ın camia adına en önemli icraatlarından biri oldu.

Maliyeti 350 milyon liranın üzerinde

Siyah-beyazlı kulübün yapımı için 350 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı Vodafone Park, sahip olduğu birçok özellikle dünyanın en modern statlarından biri olarak gösteriliyor. Türkiye’nin ilk "akıllı stadı" Vodafone Park’a isim sponsoru olan Vodafone, Dolmabahçe’deki stadın teknolojik altyapısı için önemli yatırımlarda bulundu.

Dijital ekran çözümleri ile geniş kapsamlı mobil ve internet ağıyla donatılan statta, interaktif ekranlar da yer alıyor. Futbol maçlarının dışında stat, aynı zamanda eğlence merkezlerine de sahip bulunuyor. Vodafone Park; konser bölümü, yaşam alanı ve moda merkezi olarak da hizmet veriyor. Beşiktaş Müzesi ve siyah-beyazlıların resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazası da statta bulunuyor.

41 bin 903 kapasiteye sahip

Vodafone Park, 41 bin 903 kişi kapasiteye sahip. Dolmabahçe’deki statta saha zemini deniz seviyesinin altında bulunurken, siyah-beyazlı ekip karşılaşmalarını eksi 3,5 metrede oynuyor. Tamamı kapalı ve iki katlı tribünlerden oluşan statta maçı izleyen herhangi bir futbolsever, görüş açısı kapanmadan sahanın tümüne hakim olabiliyor.

Açılışından bu yana Beşiktaş’ın Süper Lig’de 2 lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2016’da "StadiumDB.com" tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017’de ise "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" seçildi.

İlk golü Mario Gomez attı

Vodafone Park’ta ilk golü Beşiktaş’ın eski futbolcusu Mario Gomez attı. Siyah-beyazlı ekip, Bursaspor ile oynadığı Süper Lig maçını 3-2 kazanırken, Alman oyuncu karşılaşmanın 20. dakikasında fileleri havalandırarak tarihe geçti.

Avrupa’nın en önemli kupasına da ev sahipliği yaptı

Vodafone Park, Avrupa’nın en önemli kupa finallerinden birine de ev sahipliği yaptı. UEFA Süper Kupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, 14 Ağustos 2019’da Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O’Neill gerçekleştirdi.

Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.

İstanbul’daki mücadele, Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya’nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

Karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna’dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.

Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.

İlkleri ve enleri

İlk maç

Beşiktaş-Bursaspor: 3-2 (Süper Lig - 2015-2016)

İlk galibiyet

Beşiktaş-Bursaspor: 3-2

İlk beraberlik

Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 (Süper Lig - 2016-2017)

İlk derbi

Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 (Süper Lig - 2016-2017)

İlk yenilgi

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1 (Türkiye Kupası - 2016-2017)

İlk atılan gol

Beşiktaş-Bursaspor: 3-2 (Mario Gomez)

İlk yenilen gol

Beşiktaş-Bursaspor: 3-2 (Traore)

İlk Avrupa kupası maçı

Beşiktaş-Dinamo Kiev: 1-1 (Şampiyonlar Ligi - 2016-2017)

İlk Türkiye Kupası maçı

Beşiktaş-Kayserispor: 2-1 (2016-2017)

Unutulmaz maçlar

Beşiktaş, Vodafone Park’ta unutulmaz maçlar da oynadı. Şampiyonlar Ligi’nde 2016-2017 sezonunda Portekiz’in Benfica takımını konuk eden siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında ilk yarı 3-0 geriye düştü. Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmasını bildi.

Aynı sezon Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Beşiktaş, organizasyonun çeyrek finalinde Olympique Lyon ile eşleşti. Rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park’taki karşılaşmayı ise aynı skorla kazandı. Beşiktaş, uzatma bölümünü de aynı skorla geçerken, rakibine penaltılarda 7-6 mağlup olarak elendi.

Beşiktaş, 2016-2017’de Vodafone Park’ta unutulmayacak bir derbi maç da oynadı. Galatasaray’ı evinde konuk eden siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlarken, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası’nda Manisaspor’u 9-0 yenerek Vodafone Park’taki en farklı galibiyete imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019’da ise Fenerbahçe karşısında tarihi bir hayal kırıklığı yaşadı. Vodafone Park’taki lig maçında rakibine ilk yarıda 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

12 derbi maç oynadı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı Vodafone Park’ta 12 kez konuk etti. Rakiplerini 6 defa mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 5 derbi mücadelesini ise beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Vodafone Park’taki derbi maçlarda bir kez mağlup oldu. Vodafone Park’ta oynadığı 12 derbi maçta 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

Beşiktaş, Vodafone Park’taki derbi maçlarda tek yenilgisini 2016-2017’deki Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek yaşadı. Sarı-lacivertli rakibini Vodafone Park’ta 7 kez konuk eden Beşiktaş, bu maçların 2’sini kazanırken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, 9 gole engel olamadı.

Galatasaray’ı son 5 yılda 5 kez konuk eden Beşiktaş, 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı rakibi karşısında Vodafone Park’ta 9 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 2 gol gördü.

Vodafone Park’taki maçlar

Sezon Organizasyon Maç G B M A Y

2015-16 Süper Lig 3 3 - - 10 3

2016-17 Süper Lig 17 13 4 - 44 15

Şampiyonlar Ligi 3 - 3 - 5 5

Avrupa Ligi 3 3 - - 8 4

Türkiye Kupası 4 3 - 1 7 2

2017-18 Süper Lig 17 14 3 - 44 10

Şampiyonlar Ligi 4 1 2 1 4 5

Türkiye Kupası 4 3 1 - 15 4

2018-19 Süper Lig 17 12 3 2 37 21

Avrupa Ligi 6 4 - 2 15 6

2019-20 Süper Lig 17 11 3 3 34 15

Avrupa Ligi 3 1 - 2 3 4

Türkiye Kupası 2 1 - 1 5 3

2020-21 Süper Lig 16 12 2 2 36 9

Avrupa Ligi 1 - 1 - 1 1

Türkiye Kupası 3 3 - - 7 3

Toplam 120 84 22 14 275 110

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN/HÜSEYİN EROĞUL