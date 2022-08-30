Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta mücadelesinde dün akşam Vodafone Park’ta Sivasspor ’u ağırlayan Beşiktaş , rakibini 3-1’lik farklı skorla devirmeyi başardı. Oyunda ilk düdüğün çalması sonrasında rakip kaleye yüklenmeye başlayan Siyah-Beyazlılar, özellikle; Kevin N’Koudou, Jackson Muleka ve Wout Weghorst’tan oluşan ön hücum üçlüsüyle oyunun ilk bölümünde konuk ekibe adeta nefes aldırmadı. İlk yarıyı; Jackson Muleka’nın 2 ve Wout Weghorst’un bir golüyle 3-0 önde kapatan Kara Kartal, ortaya konan efektif futbolla Vodafone Park’ta ve ekranları başında bulunan taraftarlarını mest etti.

Durdurulamaz adam Weghorst!

Kara Kartal’ın Burnley’den satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna kattığı Wout Weghorst, bir karşılaşmayı daha boş geçmedi. Siyah-Beyazlılar’ın Kayserispor ve Alanyaspor mücadelelerinde birer asist yapan Hollandalı golcü, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından dün akşam Sivasspor karşısında da coştu. Tecrübeli forvet, bir gol ve 1 asistlik performansıyla, elde edilen şık galibiyette önemli pay sahibi oldu. Weghorst, dün akşamki oyunuyla 4 maçta 2 gol ve 3 asistle 5 sayılık katkıya ulaştı.

Muleka şov yaptı

Siyah-Beyazlılar’ın Demokratik Kongolu yıldızı Jackson Muleka, Rachid Ghezzal’in soğuk algınlığı sorunu sebebiyle görevi başında olamadığı karşılaşmada dün Sivasspor karşısına ilk 11’de çıktı. Hücum hattının sağ önünde oldukça etkin bir görüntü sergileyen Muleka, Sivasspor karşısında 12 ve 42. dakikalarda attığı gollerle farklı zaferin ana mimarları arasında yer aldı. Muleka, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 maçta 3 gole ulaştı.

Dele Alli’den parıltılı açılış!

Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, Siyah-Beyazlı formayla ilk maçına dün akşam Sivasspor karşılaşmasıyla çıktı. Vodafone Park’ta yer alan binlerce taraftarın büyük desteğiyle sahaya adımını atan İngiliz süperstar, şık çalımları ve paslarıyla adeta bir görsel şölen sundu. Hücum hattında beraberforma giydiği futbolcularla kısa sürede yakaladığı uyumla dikkat çeken Alli, skor katkısı yapamasa da ilk karşılaşmasındaki etkin görüntüsüyle teknik direktör Valerien Ismael ve Siyah-Beyazlı taraftarları mutlu etti.

Salih Uçan’a büyük destek

Bu sezon Beşiktaş orta sahasının en önemli oyuncularından biri haline gelen ve teknik direktör Valerien Ismael’in çok güvendiği Salih Uçan, Sivas karşısındaki performansıyla büyük beğeni kazandı. Hem savunmada hem hücumda SiyahBeyazlılar’ın ilk yarıda maçı koparmasına büyük katkı sağlayan Salih, 54. dakikada yerini Berkay’a bıraktı. 28 yaşındaki yıldızı tribünler, yedek kulübesine gelirken coşkulu bir şekilde alkışladı.

Vodafone Park bildiğiniz gibi

Süper Lig’de haftanın son karşılaşmasında Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş’ı, taraftarı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Vodafone Park’ta yaklaşık 40 bin Siyah-Beyazlı, ilk dakikadan son ana kadar takımlarına büyük destek verdi. Kara Kartal’ın attığı goller ve ortaya koyduğu oyundan büyük keyif alan taraftarlar, maç sonunda oyuncuları alkışlarla tebrik etti.