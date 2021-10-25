Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ’ı konuk etti. Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Sporting Lizbon’a 4-1 kaybedensiyah-beyazlı ekip, Galatasaray’ı 2-1 yenerek moral buldu. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 6. galibiyetine ulaşan ve puanını 20’ye çıkaran Beşiktaş, 10. hafta sonunda 3. sıraya yükseldi.

Vodafone Park’ta Galatasaray’a yine geçit vermedi

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park’ta Galatasaray’a yine galibiyet şansı tanımadı. İki takımın Vodafone Park’ta 24 Eylül 2016’da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 5 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı. Bu sezonki derbi maçta rakibini 2-1 yenen Beşiktaş, geçen sezonki karşılaşmayı ise 2-0 kazandı. 2019-2020 ve 2018-2019’daki derbi maçlarda Galatasaray’a 1-0’lık skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, 2017-2018’de ise rakibini 3-0 mağlup etti.

Yine kalesini gole kapatamadı

Kritik bir derbi galibiyetine imza atan Beşiktaş, ligde kalesini yine gole kapatamadı. Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 5 karşılaşmada ise savunmada kötü performans sergiledi.

Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, daha sonra çıktığı Fraport TAV Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Demir Grup Sivasspor (2-1), Medipol Başakşehir (2-3) ve Galatasaray (2-1) karşılaşmalarında rakibin gol sevinci yaşamasını engelleyemedi.

Larin yine attı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynanan maçta takımının tek golünü atan Cyle Larin, derbi maçı da boş geçmedi. Bu sezon Çaykur Rizespor maçında skora katkı yapan Larin, Galatasaray filelerini ise 2 kez havalandırarak Süper Lig’de 3 gole ulaştı.

Vida ile De Souza arasında gerginlik

Maçın 81. dakikasında Beşiktaş’ta Domagoj Vida ile Josef de Souza arasında bir pozisyon nedeniyle gerginlik yaşandı. İki oyuncunun birbirine sert sözler sarf ettiği görülürken, bu isimlerin birbirlerinin üstüne yürümesini takım arkadaşları engelledi. Vida ve De Souza maçın bitmesinin ardından birbirlerine sarılarak barıştı.

Necip Uysal sakat sakat oynadı

Beşiktaş’ta stoperde görev alan kaptan Necip Uysal, son bölümde sakatlık yaşadı. Baldırından sakatlanan Necip, yaşadığı soruna rağmen bir süre daha oyuna devam etti. Bir pozisyonda topa müdahale eden Necip, kenar yönetimine değişiklik konusunda işarette bulundu. Necip daha sonra yerini Welinton’a bıraktı.

Ersin’e sevgi gösterisi

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın 81. dakikasında Galatasaray’ın kazandığı penaltı atışında Mustafa Muhammed’e gol izni vermeyen kaleci Ersin Destanoğlu’na sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmanın ardından taraftarlar bir süre Ersin lehine tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz’ın kulağını çekerek Ersin’i kutlaması ise keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Taraftarlar ayrıca karşılaşmada iki gol atan Larin’i de tribüne çağırdı.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına giden teknik direktörleri Sergen Yalçın’ı sahaya davet etti. Yalçın bir süre sonra sahaya gelerek taraftarları selamladı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da izledi. (AA)