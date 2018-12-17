Geçtiğimiz iki sezonda iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, bu sezon aynı istatistikleri yakalamakta zorlanıyor.

2 KEZ KAZANDI

Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'taki son 6 maçta yalnızca iki kez kazandı. Bu periyotta sadece ligde Çaykur Rize ve Galatasaray'ı yenebilen Beşiktaş, Sivasspor'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı. Kartal, Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı Genk ve Malmö maçlarından da mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın iç sahadaki bu performansı sonrası "Vodafone Park kale olmaktan çıtkı" yorumları yapıldı.

Kaynak: Takvim