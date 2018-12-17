Beşiktaş Vodafone Park'ta artık zorlanıyor!

Geçtiğimiz sezonlarda evinde rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, Vodafone Park’taki son 6 maçta 2 kez güldü.

17 Aralık 2018, Pazartesi 08:14
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Beşiktaş Vodafone Park'ta artık zorlanıyor!

Geçtiğimiz iki sezonda iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, bu sezon aynı istatistikleri yakalamakta zorlanıyor.

2 KEZ KAZANDI

Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'taki son 6 maçta yalnızca iki kez kazandı. Bu periyotta sadece ligde Çaykur Rize ve Galatasaray'ı yenebilen Beşiktaş, Sivasspor'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı. Kartal, Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı Genk ve Malmö maçlarından da mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın iç sahadaki bu performansı sonrası "Vodafone Park kale olmaktan çıtkı" yorumları yapıldı.

Kaynak: Takvim

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