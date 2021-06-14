Beşiktaş, Vodafone Park’ın iskan belgesini aldı

11 Aralık 2013 tarihinde inşaat ruhsatı alınan, 20 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen temel atma töreniyle inşaatına başlanan Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park, iki buçuk yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 11 Nisan 2016 tarihinde kapılarını taraftarlara açmıştı.

Vodafone Park’ın uzun süredir alınamayan iskan belgesi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yoğun çalışmaları neticesinde bugün itibarıyla Beşiktaş Belediyesi tarafından bulübe verildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Sayman, Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay ile Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Akpolat’ın makamında bir araya geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hayırlı olması temennisinde bulunarak Vodafone Park’ın iskan belgesini Ahmet Nur Çebi’ye takdim etti.

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ın iskan belgesini aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkürlerini iletti.